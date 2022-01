Le ciel m’est azur lorsque mes doigts de pied brassent la grande bleue en sirotant un verre de blanc sec élaboré avec le coloré cépage assyrtiko. Il ne l’est pas moins ici, sous la neige et sous zéro, à la fois suggestif et flamboyant, au fruité riche et bien vivant, arrondi par sa vinosité et stimulé par son amertume. Poisson pané ? (5)

Le blanc ★★ 1/2 Atlantis 2020, Domaine Argyros, Grèce (22,90 $ – 11097477)