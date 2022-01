Dans la série « Je revisite mes classiques », avouons déjà que cette cuvée passe la rampe, une fois de plus. Surtout depuis une remise sur rails il y a maintenant quelques millésimes. Le nebbiolo y est net et reconnaissable par son registre floral et ses tanins frais et fins ainsi que sa fermeté qui n’interdit nullement la souplesse. (5) ©

Le rouge ★★★ Barolo 2017, Fontanafredda, Piémont, Italie (32,25 $ – 20214)