Du bocal oui, rond et juteux, relevé d’une pointe épicée, complété par un doigt de tempranillo et de cabernet sauvignon, voilà ce qu’a dans le ventre ce rouge bio de constitution moyenne, simple d’expression et franc de goût, sincère d’intention avec, sur fond d’image, une touche bucolique à faire doucement rêver. Gigot aux lentilles ? (5)

Moins de 20$ ★★ 1/2 Blés Crianza 2018, Bodega Aranleón, Espagne (15,15 $ – 10856427)