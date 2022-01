Deux mots à retenir ici : Solera et terroir. Le premier correspond à cette « réserve perpétuelle » démarrée en 2012, un imposant volume composé de multimillésimes (ici 2009, 2011, 2013, 2014, 2015 et 2016) en pinot noir et chardonnay ; le second vise ces « cœurs de terroirs » où tension, fraîcheur et vitalité fruitée s’invitent avec une classe indéniable. (5+)

Le champagne ★★★★ Champagne Louis Roederer Collection 242 Brut, Champagne, France (77,75 $ – 268771)