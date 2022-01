Dalmore, plus de 180 ans de savoir-faire

Le whisky single malt s’élabore à partir d’orge maltée uniquement, à l’aide d’alambics à feu nu (pot still), au cours de deux, parfois, trois distillations. Après les opérations de maltage (germination de l’orge, puis séchage à la tourbe ou non), de brassage (mélange d’eau de source et de malt broyé et séché), de fermentation et de distillation, le whisky single malt va parfaire son élevage (3 ans minimum selon la loi) dans des fûts déjà « baptisés » au bourbon, au porto, au sherry ou au sauternes.

Le whisky single malt provient essentiellement de l’assemblage de malts purs d’âges différents issus d’une seule distillerie. Plusieurs années de production conféreront par la suite la complexité nécessaire tout en imprimant le style maison. La mention d’âge sur l’étiquette correspond à l’âge de l’eau-de-vie la plus jeune entrant dans la composition du produit. Ainsi, un whisky 12 ans d’âge ne représente pas la moyenne des eaux-de-vie entrant dans l’assemblage, mais signifie que la plus jeune d’entre elles a bien 12 ans. Fait à noter, l’âge a ici moins d’importance que l’équilibre d’ensemble offert par le whisky au final. Comme un vin, il abhorre être asséché par le bois de la futaille.

Distinguons enfin les vatted malt (assemblage de divers whiskys de malt provenant de plusieurs distilleries) des grain whisky (base de bouillie d’orge maltée et d’autres céréales produites selon un principe de distillation continue) ou encore, des blended whisky (assemblage de whiskys de malt et de grain), dont les Johnnie Walker et autres Chivas Regal sont les plus connus. Il demeure que les single malt constituent le nec plus ultra de tout amateur sérieux. Comme pour un grand cru, le terroir, la matière première, la main de l’homme et l’hygrométrie (plus elle est élevée et plus la part des anges est élevée) nuancent à l’extrême ces eaux bien en vie. À noter qu’à moins d’être tirés du fût à un titre alcoométrique de type « cask strength », les distillats sont tous de l’ordre de 40 % alc./vol.

Quelques whiskys

The Dalmore 12 ans, Écosse (93,50 $ – 11247906). La cuvée ambassadrice maison, avec ses 9 ans sous futaille étasunienne et transfert sous boisés espagnols de xérès. Un malt aux nuances caramélisées, enveloppantes, relevées de notes plus pâtissières en finale. Le maître assembleur Richard Paterson nous livre une version où le raffinement est ici évident. ★★★★

The Dalmore Port Wood Reserve, Écosse (125,25 $ – 14405009 – 46,5 % alc./vol.). Puissant, capiteux, mais aussi plus musclé, ce distillat ajoute une touche de salinité sur un ensemble épicé et torréfié lié à l’élevage en fût du Douro portugais. HHHH

The Murray, Tullibardine, Double Wood Edition, The Marquess Collection, Écosse (117,25 $ – 14800965 – 46 % alc./vol.). Distillé en 2005 avec mise en bouteille en 2020 après élevage en fûts de xérès et bourbon, ce Highland single malt développe vigueur, tension, détail et finesse d’expression, avec ses nuances d’épices, de citron confit, de verveine et de noix fraîche. C’est harmonieux, avec finale ascensionnelle longue et précise. ★★★★ 1 / 2

Té Bheag, Blended Scotch Whisky, Écosse (40,50 $ – 858209). J’écrivais ici même en 2014 : Je vous laisse pratiquer sur un blended whisky non filtré qui n’est pas seulement qu’une formidable affaire, mais offre, en raison de son pourcentage élevé de malt (40 %) et sa pointe légèrement tourbée, passablement de caractère mais aussi de complexité. Son nom ? Té Bheag (prononcez « chey vek » – 39,25 $). Une initiation gaélique qui offre charme, mais aussi tenue avec ses notes iodées, mellifères, florales et doucement fumées. Certaines huîtres en raffolent ! Il demeure incontestablement en 2022 mon whisky écossais assemblé préféré. ★★★

James Eadie’s, Trademark “X”, Blended Scotch Whisky, Écosse (60 $ – 13921618 – 45,6 % alc./vol.). En un mot, ce blended relève du roman d’espionnage. C’est le défi qu’a relevé le célèbre maître assembleur Norman Mathison en tentant de reconstituer le distillat originel de James Eadie’s en 1854, retrouvant du coup différentes sources d’eaux-de-vie liées à sa production. Notes de céréales, d’iode et de gâteau aux fruits épicés sur un ensemble légèrement tourbé, bien vivant, de belle longueur. Le Old Fashion et les huîtres en prolongeront le plaisir ! ★★★ 1/2

Lum Reek 12 ans, Blended Scotch Whisky, Écosse (104,25 $ – 14183418 – 46 % alc./vol.). Une première pour le chroniqueur, mais certainement pas la dernière ! Un assemblage qui, gustativement, fait honneur à la qualité de ses sources, le tout élevé dans une diversité de barriques qui en rehausse le discours. Un complément, voire un prolongement du James Eadie’s, Trademark “X” cité plus haut, seulement en plus riche, en plus velouté et en plus caramélisé, avec, pour dynamiser la finale, une salutaire pointe tourbée. L’impression d’un single malt qui évolue en caractère au fil de la dégustation. ★★★★

Gentleman Jack, Jack Daniel’s, Tennessee Whiskey, États-Unis (41 $ – 377994). Le Gentleman’s Manhattan (1½ oz de Gentleman Jack, ½ oz de vermouth rouge, ½ oz de vermouth sec, 2 traits de bitters et une cerise noire au sirop) demeure LE cocktail de janvier sous zéro. Doublement adouci par une filtration sur charbon de bois, ce whiskey est susceptible, en raison de son moelleux vanillé et son irrésistible goût de banane au rhum, de forcer la mesure tant il glisse comme une lettre à la poste. À vous de voir entre avertissement et divertissement ! ★★★

Koval Single Barrel Bourbon Whiskey, Chicago, États-Unis (95,50 $ – 14425991 – 47,5 % alc./vol. – bio). On recueille ici le coeur d’une chauffe où 51 % de maïs pour 49 % de millet emportent des flaveurs soutenues, précises et exotiques où le chutney de mangue, le rhum, le poivre et la crème brûlée tracent un profil net et fort singulier. Un bourbon bio de haut niveau, à siroter religieusement. Ma découverte 2021 ! ★★★★

Le Devoir remercie les agences promotionnelles pour leur soutien en regard des échantillons fournis.