Ne vous posez pas de questions et buvez. Largement, goulûment, généreusement, sur vos moules safranées ou sur le prosciutto ficelant son melon dodu. Car il est comme ça, le pinot grigio local, avec sa pointe fine de douceur et son expression festive et bien vivante de citron et de pomme verte. (5)

Le blanc ★★ 1/2 Pinot Grigio « Le Rosse » 2020, Tommasi, Vénétie, Italie (16,90 $ – 10230555)