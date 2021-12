Certifiée en biodynamie depuis 1999, cette maison familiale pérennise ses engagements avec des vins aux fruités toujours intègres et éclatants. Elle le fait une fois de plus avec des grenaches (pour 70 %) et des syrahs palpables et vivaces, appétentes, salivantes et fort digestes. Il y a ici corps et muscles, sans la moindre lourdeur. (5) ©

Le bio ★★★ Vacqueyras « Le Village » 2020, Montirius, Rhône, France (23,60 $ – 872796)