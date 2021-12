La petite sortie de grappes en 2017 a concentré les jus sans toutefois priver le vin de son élégance et de sa buvabilité. Un bio, dont le fort pourcentage en mourvèdre (70 %) pave un palais en lui conférant expression et tension, vigueur et fruité, le tout bien cadré par les sous-sols argilocalcaires. Carré d’agneau aux herbes. (10+) ©

Le canon ★★★★ Château Canadel 2017, Bandol, France (48,50 $ – 14834348)