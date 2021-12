Ce vin évoque l’envolée lyrique d’un gamay de cru se frottant à la posture un rien hautaine d’un nebbiolo piémontais. Il y a ici une romance qui semble légère à première vue, mais qui devient nettement plus engageante quand on a tout bu. Vin sec de caractère, à la fois floral et épicé, aux amers envoûtants de cerise délicieusement confite. (5+) ©

Le bio ★★★ 1/2 Massimago 2018, Marchesa Maria Bella, Valpolicella Ripasso, Vénétie, Italie (29,30 $ – 13581131)