Oui, du beau, de l’éclatant, du glorieux gamay dont on sent rapidement la sève s’installer, à la fois avec insistance et fluidité, avec corps, mais aussi avec une tension qui « éclaircit » le milieu de bouche pour mieux le prolonger. De vieilles vignes, mais surtout un artisan qui les traite avec respect et une bonne dose de savoir-faire. (5+) ©

Le bio ★★★ 1/2 Moulin-À-Vent “Les Michelons” 2019, Yohan Lardy, Beaujolais, France (27,70 $ – 14184453)