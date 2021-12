Le vignoble châteauneuvois

La Grange de Piaugier 2020, Côtes du Rhône, Rhône, France (18,10 $ – 14070894). Qu’ils soient de Châteauneuf-du-Pape ou de la région rhodanienne plus large, je ne me lasse jamais de ces blancs à base de viognier, de roussanne, de grenache blanc ou autres. Leurs sèves enchantent par leur texture suave et bien fraîche et leurs arômes chantent le pays comme pas un. Cette cuvée ne fait pas exception, par son volume, son fruité de belle densité, sa fine amertume et sa fraîcheur assurée. N’y manque que le bar rayé au fenouil ou la terrine de saumon ou d’esturgeon fumé. (5) © ★★★

Fer de soif 2019, Lionel Osmin & Cie, Marcillac, France (18,15 $ – 11154558). Fer servadou ou mansois : même cépage, même expression unique, mais surtout un rouge riche de ses tanins mûrs et moelleux relevés d’une pointe végétale poivrée et bien fraîche qui le range rapidement dans le profil friand et coulant du beau vin de soif. Gracieuseté d’une maison qui sait faire, mais surtout qui connaît ses cépages et les terroirs qui y sont liés. (5) © ★★ 1/2

Château de Camarsac 2018, Entre-Deux-Mers, Bordeaux, France (19,80 $ – 14220741). Thierry Lurton nous invite avec ce blanc sec à un mariage particulièrement heureux des cépages sauvignon et sémillon. La fusion est habile, avec ce profil aromatique et gustatif floral doublé d’une note d’agrumes qui confère vivacité, mais aussi rondeur et texture. Bref, à moins de 20 $, un bon verre de bordeaux blanc fort polyvalent, que ce soit sur une fesse de jambon au jus, des fromages et, bien sûr, les coquillages. (5) ★★★

Sauvignon blanc Argile à silex 2020, Comte Henry D’Assay, Coteaux du Giennois, Loire, France (24,20 $ – 14221701). Cette petite appellation de 194 hectares située entre la commune de Gien et de Sancerre au sud livre ici une cuvée où le sauvignon brille avec finesse et clarté, mais aussi avec une exceptionnelle maturité de fruit dans ce millésime. Un blanc sec riche, élégant et opulent, bien frais, soutenu par une trame narrative minérale discrète mais efficace. On se régale à ce prix ! (5) © ★★★ 1/2

Chablis « Terroir de Chablis » 2020, Patrick Piuze, Bourgogne, France (37,75 $ – 11180334). Ce terroir de chablis se savoure en profondeur, comme si la sève du vin avait déjà liquéfié tout ce qui constitue justement ce fameux terroir, déclinant un mélange de densité fruité, de craie, de sensation saline et citronnée. Sa pointe d’austérité passagère exige une bonne heure de carafe avant de le servir sur quelques huîtres bien choisies. (5+) © ★★★

Aspirant de Beychevelle 2016, Saint-Julien, Bordeaux, France (52 $ – 14742161). Conçue pour la restauration avec l’idée d’offrir un vin prêt à boire, aux tanins mûrs et fondus, cette cuvée se veut complémentaire du premier et du second vin du célèbre château. Pas de doute ici, elle remplit son mandat, avec tout le pedigree lié à son terroir, mais aussi par sa texture fine et gourmande qui invite à poursuivre sur le prochain verre. Le seul hic, c’est que la restauration devra nécessairement vous proposer cette cuvée de jeunes vignes à un prix sans doute trop élevé compte tenu du prix proposé à la SAQ. (5) © ★★★

Hors sujet 2019, Domaine Philippe Gilbert, Menetou-Salon, Loire, France (54 $ – 14003632). Être vigneron, c’est parfois comme être un enfant égaré dans son carré de sable à explorer mille jeux qui le plongent tout bêtement dans un bonheur naïf. La curiosité n’a ici pas de limite. Comme pousser ce sauvignon bio au-delà de son enveloppe pelliculaire pour en révéler une essence encore inexplorée. Ce que fait ici la maison avec ses huit mois de macération sous grès ou terre cuite avec, à la clef, quelque chose d’unique, j’oserais dire de… grand. Un vin orange de haut niveau, particulièrement fin, précis et détaillé, substantiellement fruité, loin des amers auxquels nous ont habitués les autres vins de ce type. C’est sec, ample, nuancé, aux flaveurs de massepain, d’épices, de miel et de citron Meyer confit. Élégance et longueur. (5+) © ★★★★

Vina Tondonia Reserva 2009, R. Lopez de Heredia Vina Tondonia, Rioja, Espagne (62,75 $ – 11667901). L’élevage, l’affinement, la bonification en bouteilles… Le temps est maître d’oeuvre dans ce rouge où domine le grand tempranillo. Le temps qui, soutenu par la saine acidité du vin, en justifie la patine et l’expression complexe. À l’image d’un bon roman dont les chapitres à venir réservent déjà les meilleures surprises. Le bouquet est soutenu, mêlant épices, fleurs fanées, zeste d’orange et datte fraîche, alors que la bouche file avec vitalité sur une trame tannique fine tout de même encore visible par son relief. Un rouge qui n’a pas dit son dernier mot. Et vous, votre dernier commentaire. (5+) © ★★★★