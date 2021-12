Une eau-de-vie aux couleurs d’automne pour une chaleur aux tonalités d’été. C’est ce que propose ce cognac élevé quatre ans en fût, à la fois fougueux et généreux, mais ne manquant ni de charme ni d’équilibre. Pas des plus profonds, mais rassembleur, avec son moelleux et sa finale miellée.

Le cognac ★★★ Monnet VSOP, Jarnac, Cognac, France (71,25 $ – 14400611)