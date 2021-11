On se rapproche, du moins ampélographiquement parlant, du cépage melon de bourgogne avec ce romorantin aujourd’hui exclusivement cantonné aux terroirs de Cour-Cheverny. Le voici traité selon les principes de la biodynamie par la famille Gendrier, avec ce profil rigoureux, bien sec, au goût dense, profond et amer de fruit blanc et de miel. (5+) ©

Le canon ★★★ 1/2 Romorantin « François Ier » 2018, Domaine des Huards, Cour-Cheverny, Loire, France (34,75 $ – 12476452)