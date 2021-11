Tout nouveau, tout beau

Glenelly Estate Reserve 2014, Stellenbosch, Afrique du Sud (22,45 $ – 11605785). Cet assemblage typiquement bordelais où s’invite la syrah offre beaucoup de caractère, de richesse et d’ambitions à ce prix, et dans ce millésime. Une propriété acquise par la châtelaine May-Éliane de Lencquesaing (château Pichon Longueville, comtesse de la Lalande), d’une envergure et d’une prestance admirables, un rouge sec aromatique, puissant mais aussi très frais, aux tanins soutenus, bien mûrs, au goût de cacao, de marc de café, de cuir et de cèdre. Déculottera votre beau-frère lors d’une dégustation à l’aveugle. Surtout à ce prix ! (5+) ★★★ ©

Bourgogne Aligoté Stéphane Murat 2020, Bourgogne, France (23,25 $ – 14263485). Voilà un candidat plus que favorable à la cause des coquillages, qu’il s’agisse de moules ou de palourdes sautées à l’ail dans une sauce légèrement crémée et citronnée. Un melon de bourgogne aussi sec que léger, net, droit, tout simple, mais fort sapide. (5) ★★ 1/2

Je t’aime, mais j’ai soif, Famille Chasseley, Vin de France (24,60 $ – 14559930). La soif l’emporterait-elle ici sur l’amour ? La proposition apparaîtra sans doute un chouïa égoïste, mais le vin partagé lui donnera sans doute tout le carburant nécessaire pour relancer le discours. Un gamay primeur sans sulfites, au goût éclatant de fruits, qui sait se faire aimer, par sa vivacité, son grain, sa tenue de bouche. Tout le soleil du mois d’août en novembre. Et par ici les charcuteries et les rillettes ! (5) ★★★ ©

Chardonnay 2018, Jean Bourdy, Côtes-du-Jura, Jura, France (29,65 $ – 13498881). Se glisser dans l’univers de cette très ancienne maison jurassienne vous plonge illico dans un monde de silence où le mystère s’installe, au fil des colonies de levures et de champignons se multipliant à l’infini sur les murs anciens de caves elles-mêmes issues d’une autre époque. Voilà pour le décor. Le reste vous rive ailleurs, sur une version fruitée de chardonnays où la noix fraîche et de doux amers créent la dynamique, avec beaucoup de présence et de vinosité, de caractère et de longueur. Un blanc sec pour volailles napées d’une crème à la morille ou un bon morceau de comté affiné. (5+) ★★★ ½ ©

Chablis 2019, Alain Mathias, Bourgogne, France (30,25 $ – 14170131). Carole et Bastien Mathias rejoignent cette maison créée de toutes pièces par Alain Mathias en 1983 du côté d’Épineuil, tout près de Chablis. Personnellement, je la rejoins sur l’expression authentique de ce chablis bio issu de plusieurs parcelles du finage de Lignorelles, situé au nord de la commune de Chablis. Qu’on ne s’y trompe pas : nous avons là du chablis dans son essence, enrichi par un long élevage, maîtrisé sur le plan technique, mais surtout hautement sapide, pour ne pas dire minéral, franchement savoureux et de belle longueur. À ce prix, pas d’hésitations ! (5) ★★★ ½ ©

Cabernet Sauvignon 2018, Black Sage Vineyard, Vallée de l’Okanagan, Canada (30,25 $ – 13887376). Le grand « cab » joue déjà du coude et bombe le torse dans cette cuvée qui lui en fournit toute la latitude. C’est coloré, soutenu sur le plan aromatique comme sur le plan gustatif, pourvu de tanins abondants, avec ce goût très frais et balsamique de sauge, d’épices et de fumée. Bref, beaucoup de vin ici, mais fort harmonieux. (5+) ★★★ ½ ©

Chardonnay 2019 Les Villages Thomas Bachelder, Péninsule de la Niagara, Ontario (36,50 $ – 14555429). Je ne sais pas où Thomas Bachelder trouve le temps de vinifier les nombreuses cuvées qui lui passent entre les doigts. Il faut toutefois admettre que non seulement tout ce qu’il touche possède sa griffe personnelle, mais que chaque cuvée exprime aussi une personnalité à part entière. Ce serait un euphémisme que d’affirmer qu’il a du talent ! Cette cuvée déborde de fruit et de dynamisme, avec ses notes de pêche mûre et de coing, ainsi qu’un extraordinaire dynamisme de bouche où densité, clarté et longueur précisent la finale. Que de chemin parcouru pour en arriver là, tout de même, dans la province voisine. (5) ★★★ ½ ©

Pinot Noir 2018, Domaine Roy & Fils, Willamette Valley, États-Unis (59,25 $ – 12882338). Il y a rapidement ces arômes et ce goût envoûtant de cerise noire juteuse, elle-même admirablement taquinée par les notes grillées conférées par une futaille de qualité et qui vous interpellent. La suite est affaire de texture, de sève liée à merveille autour de tanins mûrs, de première fraîcheur. Ne reste plus que quelques aiguillettes de canard pour sceller le plaisir. (5+) ★★★ ½ ©

L’Aventure Optimus 2018, Pasos Robles, Californie, États-Unis (87,25 $ – 11359617). Il n’y a qu’en Californie que la fusion des cépages syrah et cabernet-sauvignon (rehaussés ici de 20 % de petit verdot) enrichit à ce point la cuvée sans nuire à son équilibre. Mais attention, c’est du lourd ! Le fruité est ici optimal, la texture est riche et de belle densité, avec des tanins mûrs, moelleux et sphériques qui prolongent en profondeur la longue finale. Un rouge puissant dont la sève s’intègre parfaitement aux sucs d’un bon steak sauce au poivre. (5+) ★★★★ ©