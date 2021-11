Des sondages éclair menés parmi de nombreux amateurs de vin m’autorisent à penser que ce rouge authentique et fort généreux de Jean Gardiés demeure encore et toujours le plus convaincant à ce prix. Syrah et grenache s’étoffent mutuellement sur une bouche dont la mâche et la fraîcheur invitent l’épaule de porc aux olives à table. (5) ©

Le bio ★★ 1/2 Mas Las Cabes 2020, Côtes du Roussillon, France (17,65 $ – 11096159)