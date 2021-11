Le chenin blanc fait une fois de plus entendre ses sonorités éclatantes, à l’image d’une caisse claire rythmant la cadence sous l’impact d’une acidité vibrante et sémillante. Le paysage sonore est clair, net et précis, alors que le fruité bien mûr porte une bouche légère, franche, sapide et un tantinet minérale. (5)

Le blanc ★★ 1/2 Brézé 2020, Arnaud Lambert, Saumur, Loire (18,95 $ – 13587963)