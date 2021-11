Le vaste domaine Cazes est une référence en agriculture biologique. Ici, grenache, syrah et mourvèdre livrent un rouge solide, coloré et puissant, au profil épicé et minéral soutenu. Comparez-le avec ce Garnatxa de Cérvoles 2018 (24,60 $ – 14784432 – (5+) ©), plus souple et hautement aromatique. (5+) ©

Le rouge ★★★ Ego 2020, Domaine Cazes, Côtes du Roussillon Villages, France (23,80 $ – 13837555)