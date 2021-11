La famille Lorgeril livre, bon an, mal an, une vaste gamme de vins dont le niveau, sans être grandiose, assure l’amateur d’un bon verre de vin, à la fois net et intègre, préservant l’esprit du cépage, sans toutefois en faire trop. Ce « cab » en est la preuve, coloré, aromatique, bien sec, frais et de corps moyen, idéal sur les rillettes de porc. (5)

Moins de 16 $ ★★ 1/2 L’Orangeraie 2020, Famille Lorgeril, Pays d’Oc, France (14,25 $ – 13189973)