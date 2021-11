Les principes de la biodynamie actionnent ici un levier où l’énergie et la haute sapidité de l’assemblage concourent à révéler une bulle littéralement explosive de vie. C’est fin, avec un fruité de poire mûre qui, compte tenu d’un dosage nul et d’un dégorgement récent, s’installe et prolonge longuement le palais. Grande bulle ! (5)

La bulle ★★★★ Crémant du Jura, B.&S. Tissot, Jura, France (35,50 $ – 11456492)