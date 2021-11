Blanc de noirs ? Délicate infusion rosée des pinots noirs ? Dégorgée depuis un an, cette fine bulle pas dosée d’un micron nous transporte déjà par la mouvance de sa robe et par une envolée de fruits à multiplier les destins d’Amélie Poulain. C’est net, précis, vivant, naturel et déconcertant, espiègle mais sérieusement maîtrisé. Ouf ! (5)

Le canon ★★★ Champagne Clandestin Brut Nature, Les Semblables (Boréal), Champagne, France (78 $ – 14493328)