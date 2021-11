On porte ici le niveau de gourmandise à l’étage supérieure. Dans les loges qui ont pignon sur fruits, beaucoup de fruits. Éclatant, mûr et bien frais, ce rouge donne la repartie avec agilité, sensibilité et clarté. Un gamay noir qui ne fera qu’une bouchée d’un repas léger, mais qui appréciera quelques rosettes d’emmenthal sur du pain frais. (5) ©

Le bio ★★★ Beaujolais Quatre Saisons 2020, Famille Chasseley, Beaujolais, France (20,50 $ – 14559921)