Ce blanc sec aux accents chablaisiens par sa touche minérale est une affaire. Ajoutez rondeur et vinosité sur un solide fruité et vos huîtres vous regarderont droit dans les yeux. Une autre option ? Ce corbières bio Château de Caraguilhes 2020 (22,45 $ – 14447997 – (5) – ★★★ ©), ample, soutenu, vivant, et d’une belle longueur. (5)

Les blancs ★★ 1/2 Chardonnay 2021, De Wetshof, Limestone Hill, Robertson, Afrique du Sud (16,40 $ – 12862564)