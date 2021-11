Vous êtes attablé au bistrot avec, devant vous, la Loire et, dans votre assiette, une saucisse de Morteau à la graine de moutarde. Cet assemblage malbec, cabernet franc, gamay servi bien frais s’en empare rapidement, avec son fondu de tanins légers et bien frais et cette patine du vin à boire qui aime à se raconter. (5)

Le rouge ★★ 1/2 Clos de la Briderie 2016, Touraine-Mesland, Loire, France (19,85 $ – 977025)