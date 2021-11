On se prend déjà à rêver au printemps et à ses amandiers en fleurs, mais il faudra se contenter de se servir quelques rasades de ce blanc sec, léger et bien vivant, en coulant son fruité sur quelques tranches de melon enveloppées de prosciutto. Du garganega tout simple, tout friand et fort accessible. (5)

Moins de 16 $ ★★ Torre dei Vescovi Soave 2020, Cantine Vitevis, Vénétie, Italie (11,65 $ – 14626434)