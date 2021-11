Fascinant vin de Chablis

Château Eugénie 2018, Cahors, Sud-Ouest, France (16,35 $ – 721282). Oui, il est encore possible, à un peu plus de 16 $ le flacon, de se faire plaisir avec un vin qui « a la gueule de l’endroit » et qui est vinifié avec justesse. C’est ce que nous propose la famille Couture avec ce malbec (et 20 % de merlot) de belle densité, juteux et bien mûr, aux beaux tanins fruités sphériques et de première fraîcheur. Moyen de corps, fort coulant, mais expressif et convaincant. L’une des meilleures affaires dans cette gamme de prix. (5) ★★ 1/2

Armador cabernet sauvignon 2019, Valle Del Maipo, Odfjell, Chili (19,30 $ – 14322570). Le cabernet sauvignon profite-t-il d’un élevage totalement pratiqué en cuve d’acier inoxydable ? Il semblerait que ce soit l’optique de la maison familiale norvégienne qui élabore ce rouge bio jeune, bien frais et manifestement bien structuré. Vrai que le fruité y est bien soutenu, avec une légère nuance de pyrazine, de verdeur qui lui confère de la vitalité à défaut peut-être de charme immédiat. Deux bonnes heures de carafe avec service à 15 °C. Entrecôte et saucisse grillée seront ici les bienvenues. (5) © ★★ 1/2

Albino Armani Valpolicella Classico Superiore 2018, Vénétie, Italie (20,90 $ – 13893178). Le type du ripasso classique élaboré de façon tout aussi classique, jouant de texture tout en portant longuement ce goût de cerise compotée, mais bien vivant au-delà des amers qui allongent la finale. Involtini de veau, calzone ou simplement une pointe de pizza saucisse italienne. (5) © ★★ 1/2

Pinot noir Cava brut rosé, Juvé & Camps, Espagne (23,85 $ – 12276848). Une robe vive et soutenue couleur canneberge, des arômes soulignés du même fruit avec une pointe de fraise et d’épices et vous avez là un beau mousseux de caractère, presque tanique de structure, mais diablement éclatant et vigoureux au palais. Somme toute, un mousseux d’apéro et de repas. (5) ★★★

Pinot noir « Les Fossiles » 2018, Denis Jamain, Reuilly, Loire, France (27,10 $ – 13998287). Ça suinte déjà de cette espèce de jus de roche qui fait vibrer le fruité avec un croquant inimitable. Une « minéralité » qui le rapproche d’un cabernet franc léger nuancé d’une pointe végétale bien mûre. Il s’en dégage fraîcheur, vitalité, souplesse et intensité, le tout pourvu d’une finale longue, nette et parfumée. (5) ★★★

Ritme 2019, Ritme Celler, Priorat, Espagne (29,15 $ – 14013224). J’ai toujours trouvé fascinant le fait qu’un rouge puisse titrer près de 15 % d’alcool par volume et demeurer civilisé, sans rugosité tout en offrant une fraîcheur captivante derrière un ensemble somme toute fort digeste. Cette cuvée en porte le souffle, dans sa modernité comme dans sa pertinence à la fois savoureuse et digeste. (5+) © ★★★ 1/2

Pinot noir 2016, Vincent, Eola Amity Hills, Oregon, États-Unis (31,25 $ – 14270896). Ce pinot noir s’est déjà détaillé sur le plan des flaveurs, avec ces notes animales et épicées qui se lovent autour d’un fruité de fraise-cerise particulièrement charmeur. Ajoutez une trame fondue et une texture bien liée et vous avez-là la confirmation que l’Oregon livre des pinots noirs qu’envieraient les vrais amateurs de vin de Bourgogne. Déjà fort délicieux sur une volaille rôtie, il se bonifiera encore dans trois à cinq ans. (5) © ★★★ 1/2

Morgon « Corcelette » 2018, Domaine Mee Godard, Beaujolais, France (37,75 $ – 14785890). Aux dires de la Coréenne Mee Godard, le climat Corcelette à Morgon (2,3 ha chez elle) est sans doute le plus difficile à saisir parmi ses autres climats que sont Grand Cras et Côte du Py. Je partage son avis à la dégustation de ce 2018 dont les quantités sont, hélas, lilliputiennes. Ce qui n’empêche pas la dame d’avoir une sensibilité, un talent fou à titre de vinificatrice. Le profil aromatique demeure timide, mais crédible, concentrant notes florales et fruitées derrière une robe juvénile avec, à la clé, une pointe de volatile qui avive le tout sans nuire toutefois. Il s’en dégage une grande fraîcheur et un tracé bien ciselé, précis, d’une friande palatabilité sans toutefois manquer de sérieux. Un domaine à suivre. (5+) © ★★★ 1/2