Côté gamay noir et sauvignon blanc, personne n’a de leçon à donner aux Marionnet ! Ils les « pratiquent » avec une assiduité qualitative qui n’accuse aucun retard. Toujours pile poil à l’heure du fruité juste, net et expressif, nuancé avec finesse sans jouer les gros sabots où verdeurs, litchi et basilic dominent. La classe ! (5)

Le blanc ★★★ Sauvignon 2020, Henry Marionnet, La Charmoise, Loire, France (19,05 $ – 12562529)