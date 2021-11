Vintage Character ? Late Bottle Vintage ? Quelque part entre les deux ? Ce vin possède en tout cas la robe du premier et la patine du second. Mais il possède surtout l’empreinte qualitative de cette grande maison, qui le décline ici avec puissance et nuances, à la fois poivrées et cacaotées, ainsi qu’avec fraîcheur et franchise. À prix très amical. (5+)

La surprise ★★★ Noval Black Réserve, Quinta do Noval, Douro, Portugal (23,35 $ – 11557576)