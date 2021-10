Ode à la citrouille

Marebell 2018, Bodega Villa d’Orta, Somontano, Espagne (16,40 $ – 14685098). Pour la petite histoire et pour mieux planter le décor, on peut lire sur le communiqué de presse proposé avec cet échantillon : « Passionné par l’univers du vin, Alain Bellemare a débuté sa carrière de vigneron à Rigaud en 1999 avec son domaine La Romance du vin. Poussé par son désir de produire des grands vins biologiques, il achète près de 30 hectares de vignes certifiées biologiques en 2011. Toujours motivé par son désir de produire son propre vin espagnol et non de revendre ses raisins, il fait la rencontre d’Ana et de Tonio Cañellas, lesquels possèdent une petite bodega familiale et 7,5 hectares de vignes. Au printemps 2013, il s’associe à eux et achète une participation majoritaire dans Bodega Villa d’Orta. » Le vin ? C’est sur une solide base de cabernet sauvignon (70 %) complétée de grenache noir et de merlot que ce savoureux rouge prouve une fois de plus que l’eldorado espagnol en matière de très bons vins à petits prix ne relève pas ici du défi. En voici l’exemple parfait. Ce rouge, sans être très profond ni long en bouche, possède cette qualité primordiale : il est équilibré et digeste. Puis l’assemblage fonctionne, le grenache taquinant par son parfum un cabernet sauvignon bien mûr, pas nécessairement structuré et qui n’a rien d’austère. TBA pour « très belle affaire ». Le servir frais sur vos ragoûts d’automne. (5) ★★ 1/2 ©

Préjugés 2020, Vin de France, France (17,95 $ – 14029197). Si une hirondelle ne fait pas le printemps, il semble bien qu’elles se soient donné le mot en volant d’un coup d’ailes vif en cet automne consacré avec ce joli chardonnay de soif. C’est bien sec, léger, hautement fruité avec des notes de brugnon et de vanille qui ouvrent le palais en lui élargissant les horizons. (5) ★★ 1/2

Riesling 2020 Nik Weis, St. Urbans-Hof, Mosel, Allemagne (22,40 $ – 10687601). Vertigineuse Mosel ! Peu d’alcool, des sucres résiduels, mais surtout une acidité percutante qui élève le fruité bien au-dessus des cumulus et autres cirrostratus de ce monde, tel est le profil de ce brillant riesling qu’il faudra impérativement mettre en carafe pour dissiper la légère pointe de soufre présente à l’ouverture. Un blanc jubilatoire idéal à l’apéro en écoutant du Wagner à plein volume ! (5) ★★ 1/2 ©

Château Mondésir-Gazin 2019, Blaye Côtes de Bordeaux, Bordeaux, France (23 $ – 14782111). Marc Pasquet livre ici un blanc sec bio tout ce qu’il y a de frémissant sous ses fruités précis, toniques et transparents, le tout porté par une bouche fine particulièrement digeste. Un blanc d’apéro qui fera des heureux ! (5) ★★★

Pinot Noir 2017, Salwey, Baden, Allemagne (23,95 $ – 14764706). Derrière la légère pointe d’anhydride sulfureux et la légèreté de la robe se détache un pinot noir fin aux notes de fraises des champs et d’épices, variation légère, souple et vivante d’un fruité mûr, cadré avec maîtrise. Longueur moyenne. Passez-le en carafe une bonne heure avant de le servir rafraîchi. ★★ 1/2

Grüner Veltliner « Am Berg » 2020, Weingut Bernhard Ott, Autriche (24,95 $ – 12646520). Les nombreuses cuvées de la maison Ott sont toutes recommandables. Celle-ci résume en format réduit la maîtrise du fruité, mais aussi la dynamique qui le porte, bien au-delà du caractère variétal du cépage. C’est bien sec, léger, mordant d’intensité, expressivement minéral et salin sur la finale. Un étalon de mesure bio, oui, mais surtout une bouteille à siffler gaiement sur un Wiener Schnitzel et son quartier de citron. (5) ★★★

Domaine Augustin 2019, Collioure, France (28,95 $ – 14364585). On glisse ici sur un fruité de pruneau mûr subtilement titillé par une roche mère minérale qui tente d’en cadrer l’expression gourmande. Un vin de parfums capiteux pour péchés capitaux, à la sève riche, fine et fondue, éclatante sous ses soleils méridionaux. Lapin aux pruneaux ? (5+) ★★★ 1/2 ©

Au Bon Climat 2020, Pinot Gris & Pinot Blanc, Santa Barbara County, États-Unis (29,50 $ – 12510690). C’est d’abord une fine note lactique, presque beurrée, qui ouvre les arômes complétés ici par la pêche au sirop et la pomme Golden. Ajoutez une texture soyeuse, une acidité en retrait, une trame il me semble chatouillée par un boisé discret, et vous avez là l’idée que se fait Jim Clendenen de ces pinots assemblés pour le meilleur, certainement pas pour le pire. C’est élégant, pourvu d’une longueur appréciable. (5) ★★★ 1/2 ©

Esprit Nature 2020, Le Clos du Caillou, Côtes-du-Rhône, France (34,50 $ – 14726831). Le prix apparaîtra excessif et, pour dire les choses de façon pratique, il l’est. Sur le plan lyrique toutefois, les grenaches et syrahs qui composent cette cuvée se dévoilent ici avec une telle impudeur fruitée qu’il devient très, très, très difficile de s’arracher à son verre tant il vous rive les sens sans vous demander votre avis. Un rouge nature net et intègre, intense et bien vivant, à vous désaxer les maxillaires tant c’est croquant. (5) ★★★ ©