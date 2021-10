Oui, je sais, Noël est à nos trousses, mais si j’étais vous, j’éviterais la cohue et je plongerais illico en quête de ce superbe « grain de nature » pour les tablées festives. Un vin nature intègre, droit et pourvu d’un solide fruité, d’une texture étoffée, riche, mûre et savoureuse. À ce prix, l’amateur de beau pinot est déjà tout souriant ! (5+) ©

Le canon ★★★ 1/2 Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits « Petite Vigne » 2018, Pierre Naigeon, Bourgogne, France (32,50 $ – 13983464)