Vu le nombre de belles trouvailles logées sous la barre des 16 $ qui se rétrécit comme peau de chagrin, il faudra s’habituer à voir le Portugal à l’honneur plus souvent. Ce vin ne manque pas de couleur, de puissance et de caractère, et offre en plus cette fraîcheur et ce grain fruité qui le rendent somme toute fort digeste. (5) ©

Moins de 16 $ ★★ 1/2 Cistus 2020, Quinta do Vale da Perdiz, Douro, Portugal (12,40 $ – 10841161)