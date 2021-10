Interprétation, mésinformation, désinformation vinicoles

Boom Kriek Lambic 2019, bière rouge de type spontanée, Belgique (6,50 $ les 375 ml – 13747306). Il faudra déjà en faire provision pour le temps des Fêtes (hé oui, c’est presque déjà demain !), car cette spontanée acidulée avec brio sous le charme sauvage de la cerise est désaltérante et digeste à souhait. Sèche et légèrement mordante sous ses amers fruités, elle donne plaisir à boire, sans la moindre fatigue à la clé. Tiendra-t-elle le coup accompagnée d’aiguillettes de canard déglacées sauce cerise ou sur une dinde nappée de ses atocas ? On essaie et on s’en reparle ! Quelque chose comme une grande bière. (5) ★★★★

Le Secret de Mathilde 2018, Château de Gourgazaud, Minervois, Languedoc-Roussillon, France (18,85 $ – 14758824). Ce domaine nous habitue depuis bien plus qu’une décennie à des vins dont le charnu de bouche est toujours manifeste, une bouche surfant sur des tanins sphériques avec presque un glissement dans la délicatesse. Mais attention ! Ne pas sous-estimer ici l’aspect chaleureux, presque puissant de l’ensemble. La finale, cependant, demeure moyenne mais digeste. (5) © ★★ 1/2 

La Bergerie des Abeilles 2020, Domaine de la Rectorie, Collioure, Roussillon, France (21,80 $ – 14433237). Des grenaches gris (80 %) et blanc (20 %) tissent la toile de fond de ce blanc sec aussi subtil que délicat autour d’une fraîcheur « minérale » fine qui maintient longuement le palais en état d’apesanteur. Pomme, miel, gingembre et poire confite étoffent une bouche svelte mais vineuse, tendre et pourtant dotée de caractère. Thierry et Jean-Emmanuel Parcé nous convient ici à la célébration d’un terroir et de cépages dont ils savent les immenses possibilités, sans forcer la note. Brillant. (5) © ★★★ 1/2 

Barbera d’Alba 2019, Borgogno, Piémont, Italie (24,15 $ – 13737626). Cette barbera possède le mordant typique du cépage, ainsi que cette envolée florale et fruitée de cerises des plus croquantes au palais. Une vinification traditionnelle qui évite les modes, appuyant cette part de rusticité paysanne du cépage pour mieux en souligner l’authenticité. La toute simple pizza margherita l’accompagnera avec une émotion non dissimulée ! (5) ★★ 1/2

Pouilly-Fuissé « Clos Reyssié » 2018, Dominique Cornin, Bourgogne, France (49 $ – 14141533). De belles argiles en sous-sol, qui en font un terroir historique dans la commune de Chaintré, et un élevage princier tracent ici le profil de ce chardonnay riche et opulent, au fruité de gelée de coing et de pêche, mais surtout d’une texture pleine et entière qui étire longuement la finale. Je ne connaissais pas ce domaine, mais je demeure sur le qui-vive pour les prochains arrivages. Côté prix, la limite est cependant atteinte. (5+) © ★★★ 1/2