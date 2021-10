L’exemple parfait du célèbre cépage partageant un aspect à la fois floral, fruité et minéral dans ses proportions les plus harmonieuses. Un blanc sec, précis et articulé, qui ne ménage aucun espace en bouche pour afficher sa verve, mais aussi cette propension saline qui relance le palais à tout coup. Fort digeste ! (5)

Le blanc ★★★ Riesling Federspiel 2019, Domäne Wachau, Autriche (20,80 $ – 13477625)