En matière de texture, ce chinon l’emporte sur la cuvée « Les Grézeaux » 2018 de Bernard Baudry (32,25 $ – 10257555 — (5+) ★★★★ ©), dont l’énergie et le fruité déborde largement du cadre. Mais la Grille procède d’une ambiance différente, à la fois romantique et parfumée, dotée de cette patine unique de terroir minéral et « froid ». (5) ©

Le canon ★★★ 1/2 Château de la Grille 2017, Chinon, Loire, France (33,50 $ – 11440175)