Hausse des prix à venir

Peut-on parler de Bourgogne sans mentionner le Beaujolais ? Le Devoir se permet une (autre) incursion du côté de cette appellation montante, dont les prix sont encore inversement proportionnels à l’enthousiasme des nombreux amateurs à l’affût de ces vins de soif comme de garde, toujours délectables. À noter que les quantités sont variables, certains vins étant très recherchés. Parmi les 10 vins dégustés à l’aveugle, le Brouilly 2019, Voujon du Domaine Ruet (21,45 $ — 11865245), malheureusement bouchonné, devra être ultérieurement réévalué.

Beaujolais blanc 2020, Jean-Paul Brun (26,85 $ — 713495). Ce chardonnay n’a rien à envier aux cuvées des consoeurs situées plus au nord. Son fruité de pêche abricotée, son ampleur en bouche et sa touche fine d’acidité citronnée sculptent un palais généreux, d’une longue texture crémeuse. On se régale ! © (5) ★★★ 

Beaujolais « Les Griottes » 2020, Pierre-Marie Chermette (19,10 $ — 11259940). Les Chermette livrent ici un panier de cerises sur un plateau d’argent ! C’est parfumé avec une bouche bien vivante, enjouée, charnue. Un verre n’attend pas l’autre. Ce serait d’ailleurs impoli de faire attendre ce verre, non ? (5) ★★★

Morgon Côte du Py 2018, Laurent Guillet (22,25 $ — 13841571). L’un des six climats du cru Morgon, la Côte du Py en est aussi le centre avec son sous-sol composé principalement de roches bleues schisteuses. Tanins fins, très frais, offrant corps, vigueur et une amertume en finale qu’il serait bienvenu de gommer à table avec une volaille fourrée aux champignons… © (5) ★★★

Moulin-à-vent « Les Burdelines » 2018, Manoir du Carra (23,50 $ — 13618184). La légère pointe d’acidité volatile « accélérait » en quelque sorte le profil aromatique de ce rouge corsé tout en aiguisant le palais, ajoutant ainsi à la dynamique. Pointe d’évolution déjà avec quelques notes animales et de cerise au marasquin. (5) ★★★ ©

Chamodère 2019, Domaine les Capréoles, Régnié (25,45 $ — 14332276). On est au plus près du fruité sur ce superbe bio au goût net de cerise doublé d’un souvenir boisé délicat. La mâche y est fraîche et fine, croquante et intègre. Le hic est que les quantités fondent comme neige au soleil. Haute palatabilité ici ! (5) ★★★

Morgon « Corcelette » 2018, Château des Jacques (26,45 $ — 13863817). Une solide prise en main du fruité, cadrant la cerise noire avec une structure boisée manifeste, mais intégrée, d’un touché de bouche longuement palpable. Attention ! Pas du beaujolais nouveau ! Mon conseil, placez tout de même trois bouteilles en cave, car à ce prix… © (5 +) ★★★ 1/2

Moulin-à-vent 2019, Jean-Paul Dubost (27,45 $ — 12741025). Il y a dans ce vin une liberté de saveurs qui force à ouvrir les fenêtres sur un jardin parfumé d’une fin de journée de juillet. Un gamay d’un naturel saisissant, ouvert, très frais, évoluant déjà sur des notes animales plus épicées, le tout décliné avec corps, charnu et longueur. Oui, naturel et saisissant. © (5+) ★★★ 1/2

Fleurie 2019, Poncié, Pierre-Marie Chermette (28,75 $ — 10837314). Autant « Les Griottes » 2020 citées plus haut se goûtaient bien, autant ce Fleurie demeurait refermé sur lui-même lors de la dégustation. Comme toujours, chez les Chermette, une vendange traitée avec des gants blancs, infusant en quelque sorte délicatement ce beau gamay noir à jus blanc. © (5+) ★★★

Morgon 2019, Jean Foillard (31,25 $ — 11964788). La pédale douce est mise ici sur les sulfites alors que le gamay, sain et bien mûr, relève la tête avec une vision claire d’un fruité parfaitement révélateur de son terroir. Il devient une « brise » de vin, insufflant, tel un souffle profond, une dimension fine et dynamique de cette même dimension terroir, sans concentrer, le plus naturellement possible. © (5+) ★★★ 1/2

Morgon « Cuvée Corcelette » 2019, Jean Foillard (47,75 $ — 12201643). Nous sommes dans les mêmes eaux que le vin précédent, mais avec plus d’encadrement, de profondeur, de densité fine des tanins qui prolongent ici une longue, une exquise finale. L’ambiance se rapproche d’un Vosne-Romanée ou d’un Chambolle-Musigny par cette capacité de porter loin des flaveurs qui jamais ne concentrent, mais ouvrent plutôt sur des horizons. © (5+) ★★★★