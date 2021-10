Il y a de ces cuvées qui font leur petit bonheur de chemin et qui inscrivent dans le temps cette hâte de les voir de nouveau refaire le coup de ce même bonheur attendu. Ce malbec bien en selle sur sa monture agrobiologique de Pascal et Jean-Marc Verhaeghe confirme un fruité vivant, vibrant et tactile, d’une clarté absolue. (5+) ©

La surprise ★★★ 1/2 Château du Cèdre 2018, Cahors, Sud-Ouest, France (28,25 $ – 972463)