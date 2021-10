On ne vantera jamais assez la pertinence des cuves de béton qui agissent ici comme une espèce de paratonnerre entre ciel et terroir, entre fruité et minéralité. Les frères Nicolas et Sylvain y font séjourner cette magnifique cuvée pendant 11 mois, portant l’expression de cette parcelle de 1,24 hectare à un sommet d’expression. Du grand chinon ! (10+) ©

Le canon ★★★★ Chinon « Clos du Noyer » 2019, Domaine Grosbois, Loire, France (43 $ – 13128169)