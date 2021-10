Vous me pardonnerez ces 5 sous au-dessus de la barre des 16 $, bien que vous fassiez tout de même ici une belle affaire. Il devient d’ailleurs de plus en plus difficile de dénicher de petites perles vu la hausse prochaine des prix. Cela dit, il y a ici tonus et générosité fruitée dans ce bio tout beau tout bon. (5)

Moins de 16$ ★★ 1/2 Sauvignon blanc 2020, Cono Sur, Valle de San Antonio, Chili (16,05 $ – 13503205)