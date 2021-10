Inscrit sur la contre-étiquette : vin bio, parcelle unique, intervention minimale, non filtré. Dans la bouteille, maintenant, ces mots reflètent la qualité réelle du vin. Et plus encore ! Le fruité y est éloquent, magnifique d’expression, faisant le pont en bouche avec tonus, conviction et une grande clarté d’ensemble. Vive la soif ! (5) © 

Le bio ★★★ Naturaleza Salvage 2019, Azul y Garanza, Navare, Espagne (25,45 $ – 14432672)