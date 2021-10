À quelle fougue, à quelle vitalité et à quelle ampleur fruitée nous convie l’œnologue et consultant Xavier Vignon avec cet assemblage fort réussi ! Un rouge bio corsé mais bien frais, à la fois épicé, précis, soutenu, savoureux et parfaitement circonscrit. À moins de 20 $, beaucoup de vin… et de vie ! (5) ©

Le rouge ★★★ Côtes-du-Rhône V.V. 2017, Xavier Vignon, Rhône, France (19,80 $ – 14214018)