Princes incontestés du riesling, les Dönnhof ? Plusieurs le pensent, et j’en suis. Cette cuvée « carte de visite » est pure démonstration de l’extraordinaire acuité qui détermine les terroirs de la Nahe. Brillant et vertical dans l’expression, hautement minéral et énergique, ce blanc contrasté énergise longuement. (5) © 

La surprise ★★★ 1/2 Riesling 2020, Cornelius Dönnhof, Nahe, Allemagne (24,90 $ – 13510552)