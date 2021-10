Les amateurs de la cuvée The Chocolate Block — 39,75 $ – 10703412 – (5+) © ★★★ ½, dont j’avoue ici mon plaisir coupable — ne bouderont certes pas celle, haute en flaveurs, de l’incontournable Mark Kent. Une majorité de syrahs colorées et parfumées, souples et texturées, au goût animal de cuir, de tapenade. (5) ©

Moins de 16$ ★★ 1/2 The Wolftrap 2020, Boekenoutskloof, Afrique du Sud (14 $ – 10678464)