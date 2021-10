Du vin pas si naturel

J’avais rencontré chez lui, en Espagne, en appellation Ribera del Duero, et lors de l’édition 2012 de l’événement Montréal Passion Vin ce géant hispanique que représentait Alejandro Fernandez, décédé en mai dernier à l’âge de 86 ans. Un homme de caractère, à l’image de ses vins. Un personnage fougueux, profond et puissant, avec ce profil autoritaire et ce regard qui supportait rarement la contradiction. Son épouse Esperanza Rivera, avec qui il démarrait Tinto Pesquera en 1975, et ses trois petites-filles qui prenaient les rênes de la Familia Fernández Rivera en 2019 en conservent certainement un souvenir, disons, bien tranché.

S’ensuivront les domaines Condado de Haza en 1995, Dehesa La Granja en 1998 et El Vincolo en 1999, sans compter, au domaine phare Tinto Pesquera, issu de parcelles en altitude, la fameuse cuvée Janús en 1982, dont la presse étasunienne s’était enthousiasmée au point de la comparer à Petrus, ni plus ni moins. Une comparaison boiteuse à mon sens, car les deux vins n’ont rien à voir entre eux. Ce qui n’enlève rien à la profondeur veloutée du Janús en question. Bref, plusieurs centaines d’hectares consacrés au grand tempranillo local.

Ma cave est remplie de vieux millésimes des vins de la maison. Ils procèdent tous du grand vin, de celui qui préserve la mémoire de ses origines, qui se bonifie admirablement et longuement en bouteille et qui est avant tout singulier. À l’image de ses confrères Vega Sicilia et Pingus de Peter Sisseck, qui dira d’ailleurs de sa nouvelle implantation dans la région (et d’Alejandro Fernandez en particulier) : « Je suis envieux des traditions locales et je veux essayer de m’y intégrer le plus naturellement possible, mais auparavant, il faut que je trouve mes propres racines par rapport à ce milieu où Alejandro a lui-même grandi, véritable sage en matière de plantation. »

Quelques impressions…

Tinto Pesquera Reserva 1991 (n.d.). Si la robe reste encore riche, profonde et de haute intensité, le bouquet, mais surtout l’ensemble, ne l’est pas moins. Un rouge fragrant et fascinant, détaillé et évocateur, où l’élevage particulier des vins de la maison s’impose en déclinant une palette unique où cerise noire, zan, cèdre, épices, grillé, fumé, mais surtout d’insolites nuances évoquant le Fernet Branca italien s’imposent sur une trame tannique fine, mais consistante, fraîche et bien serrée. Bref, près de trois décennies et encore bien fort dans ses bottes ! (5) ★★★★ 1/2

Condado de Haza 2010 (n.d.). Une décennie déjà, mais une jeunesse d’enfer ! Couleur d’encre et arômes qui laissent place graduellement à un bouquet et à des saveurs fraîches et racées, précises et serrantes par leur velouté captivant. Pointe fraîche de fenouil, de cassis, de poivre noir et de fumée. Longueur admirable. © (10+) ★★★★ 

Tinto Pesquera Crianza 2018 (34 $ — 10273109). Plus musclé qu’en Rioja, le tempranillo ancre ses convictions en Ribera del Duero avec de solides tanins, bien frais, qui adorent la patine de la barrique pour mieux souffler, comme si leur respiration en dépendait. C’est sérieux, mais aussi juteux, amplement fruité, terminant sur une longue finale épicée. Queue de boeuf braisée et autres rondelles de chorizo épicées ? © (5+) ★★★ 1/2 

Tinto Pesquera Reserva 2016 (44,50 $ — 10273088). Déjà l’étoffe du grand vin, à moins de 50 $ la bouteille — ce qui devrait être d’ailleurs la norme, mais n’épiloguons pas outre mesure. Un rouge puissant et étoffé qui commence seulement à libérer son énorme potentiel, avec un fruité et des tanins mûrs, mais sans excès, toujours très frais, jouant sur les nuances de marmelade d’orange (sans les sucres), de girofle et de notes plus végétales de réglisse et d’anis. Le vin d’automne et de soir par excellence, autour d’un bon ragoût. © (10+) ★★★★