Pour le dire sans détour, ce vignoble géré selon les principes de la biodynamie, où les canards de Pékin ont leurs aises dans les rangs de vignes, impressionne. De plus, l’assemblage inusité de syrah, de cabernet sauvignon et autres fonctionne, avec un fruité net et consistant, juteux de tanins et bien frais d’expression. © (5)

Le rouge ★★★ Jonty’s Ducks « Pekin Rouge » 2016, Avondale, Afrique du Sud (17,05 $ – 14446089)