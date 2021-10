Les lentes, silencieuses et imperturbables épousailles entre les lies fines et leur environnement liquide immédiat font leur œuvre en dotant ce grand champagne issu de l’agriculture biologique d’une prestance ni plus ni moins que royale. Les ors de la robe y sont, les parfums de nougatine et de poire pochée aussi, sans compter la longue finale. © (5)

Le canon ★★★★ Champagne Fleury brut 2011, Champagne, France (93,50 $ – 14758795)