Vins d’épicerie: où est le fruit?

Sauvignon blanc 2020, Domaine de Lévêque, Touraine, Loire, France (17,30 $ – 12207009). Voilà le petit blanc de comptoir intègre et bien fait, vivant et guilleret, à vous actionner les zygomatiques sous la dynamique d’une conversation entre amis et de quelques huîtres bien choisies. © (5) ★★ 1 / 2

Nocera 2018, Planeta, Sicile, Italie (27,80 $ – 14420073). Le nocera est un cépage habituellement assemblé aux deux nerolos et au nero d’Avola, mais il se trouve ici habilement célébré en solo par cette dynamique maison familiale. Arômes nets de tapenade et de cerise sur une bouche de corps moyen, bien fraîche, à la fois épicée et relevée en finale d’une fine pointe d’amertume. Joli rouge de caractère qui affectionnera thon et pâtes à la tomate et aux olives. © (5) ★★★ 

Crémant d’Alsace brut, Valentin Zusslin, Alsace, France (34 $ – 14741141). Cette maison alsacienne parachève ses cuvées jusque dans le moindre détail. Une obsession pour la précision, une méticulosité appliquée de dentellière. Comment en serait-il autrement pour ce fin pinot noir à peine infusé de couleur et amplement crémeux de saveurs ? On est ici au-delà de l’éclat, tant il brille au palais avec assurance et une plénitude de textures à peine imaginable. Un grand crémant de charme, précis, envoûtant, débordant de sensualité. © (5) ★★★★

Gewurztraminer « les jardins » 2018, Domaine Ostertag, Alsace, France (39,25 $ – 12392751). Nous sommes ici dans la vendange tardive. C’est dire que le nez et le palais s’emballent déjà à gravir les marches culminant sur une opulence qui frise ici la démesure. Mais une démesure qui s’inscrit aussi dans la mesure, celle d’une redoutable précision de détails et de nuances, le tout porté par une sève aussi énergique que puissante, aussi riche que profonde et longue en bouche. Chèvrefeuille, réséda, miel, épices, cardamome ne sont que quelques clés permettant d’accéder au munster, mets épicés et autre galette de frangipane qui s’inviteront à table. Pour ma part, une pointe de tarte Tatin et quelques millilitres de ce nectar suffiront à mon petit bonheur de 16 heures. © (5 +) ★★★★

Champagne Barnaut blanc de noirs brut, Bouzy, Champagne, France (57,50 $ – 11152958). Déjà, la robe or riche et profonde annonce des flaveurs qui ne le sont pas moins. Un champagne dosé avec équilibre, moussant une bulle fine et consistante au goût de croustade aux pommes et de miel ainsi que des notes légèrement oxydatives où alternent corps et légèreté. Un bon champagne de repas. © (5) ★★★