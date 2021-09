Le gamay de Jean-Paul Brun est aussi généreux et authentique que l’homme qui le sublime en vin. Le fruité y éclate avec une amplitude qui évoque rapidement sa portée festive, alors que son charnu de bouche confirme à la fois une densité et une légèreté tout aussi fraîches que friandes. Sain et régalant ! (5)

Le rouge ★★★ Beaujolais 2020, Terres dorées, Beaujolais, France (20,60 $ – 10368221)