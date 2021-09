Étonnant. Mais aussi d’une sève puissante et bien nourrie. La robe rubis soutenue annonce derrière des nuances balsamiques et fumées, mélange de sous-bois et de résines qui demeurent discrètes, voire un brin austères. Le fruité, bien net, y est transcrit avec toute la maturité voulue, mais sans excès. Bref, grosse pointure. (5+) ©

Le canon ★★★ 1/2 Cabernet Franc 2017, Stratus, Niagara-on-the-Lake, Ontario, Canada (42,25 $ – 13601446)