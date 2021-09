Oui, du fruit. Il y en a plein ici, à bon prix, contrairement aux vins d’épicerie passablement avares sur la proposition. Nous avons là une origine et une reconnaissance de cépages (tinta roriz, touriga nacional et franca) déclinées sur une base gourmande, étoffée et peu acide, culminant sur une finale balsamique. (5)

Moins de 16$ ★★ Gloria Reserva 2019, Vicente Faria, Douro, Portugal (14,05 $ – 11156297)