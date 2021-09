L’automne avive les coloris des arbres rougissant alors que Glenmorangie enfonce le pigment par son or boisé riche et profond. Sous la canopée, gland de chêne, humus et iode montent en bouquet, circonscrivant une bouche ronde et puissante, profonde, épicée et soutenue.

La surprise ★★★★ Glenmorangie Original 10 ans, Highland Single Malt Scotch Whisky, Écosse (69,50 $ – 11948868)