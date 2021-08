Et toujours, toujours cette trajectoire assurée d’un sangiovese à qui l’on aura donné à la fois le compas et les ailes à la naissance. Car il est bien né, bio, comme il faut, avec sa robe violacée juvénile, sa fragrance florale et fruitée déjà fort bien enveloppée en aval par de juteux tanins mûrs. On en boirait (5 +) ★★★ 1/2 ©

Le canon ★★★ 1/2 Riecine Chianti Classico 2019, Toscane, Italie (31 $ – 134833)